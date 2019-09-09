ملكة بريطانيا تمنع جونسون من من اتخاذ قرار منفرد بشأن بريكست

صادقت ملكة بريطانيا إليزابيث بشكل نهائي على تشريع يسعى لمنع رئيس الوزراء بوريس جونسون من إخراج البلاد من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول دون اتفاق.

والخطوة التي تعرف باسم الموافقة الملكية تعني فعليا موافقة الملكة رسميا على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي رغم معارضة الحكومة.

وجاء إعلان الموافقة الملكية في مجلس اللوردات، المجلس الأعلى بالبرلمان البريطاني.

وكانت صحيفة "ديلي تليغراف Daily Telegraph"، قالت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يخطط لوقف أي تمديد لموعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بصورة قانونية.

وذكرت الصحيفة أن مستشاري جونسون عقدوا، الأحد، اجتماعاً لوضع استراتيجية تهدف إلى التصدي لمحاولات البرلمان البريطاني تمديد موعد الخروج لثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.

من جهة أخرى، هدد رئيس مجلس العموم البريطاني بالاستقالة إذا لم تجر انتخابات عامة قبل 31 أكتوبر.

تأتي هذه الخطوة في وقت أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في وقت سابق اليوم، فيما يمكن اعتباره تغييراً مفاجئاً في وجهة نظره، أنه يفضل بشكل كبير إبرام اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي، واعتبر أن تحقيق ذلك ممكن ضمن مهلة الثامن عشر من أكتوبر المقبل.

وأشار جونسون، اليوم الاثنين، إلى أن بإمكان بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، لكن ذلك سيشكل فشلا للكفاءة السياسية.

وقال جونسون إنه يفضل الخروج غير الفوضوي وإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، من أجل الأعمال التجارية والمزارعين، والملايين من الناس العاديين.

وأكد جونسون سعيه لحل مشكلة الحدود الأيرلندية، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة في الوقت الحالي.