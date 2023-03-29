ملكة جمال البرازيل تقفز من الطابق السادس هربا من حريق

القت ملكة جمال برازيلية بنفسها من الطابق السادس حيث اعلن عن وفاتها بعد ان حاولت الفرار من حريق كبير شب في المبنى الذي تسكن فيه

وقالت مصادر برازيلية وناشطون ان ملكة الجمال مايارا نيتاو (27 عاما) نقلت إلى مستشفى قريب، لكنها توفيت متأثرة بجراحها

وانتشرت النيران بسرعة في شقة ملكة الجمال البرازيلية الواقعة في حي «إيتيم بيبي» الفاخر في ساو باولو حيث هرعت 14 عربة إطفاء و40 من رجال الإطفاء لإخماده وفتح تحقيق للوقوف على اسبابه



وقال شقيق مايارا البالغ من العمر 23 عاما، والذي بدوره نقل إلى المستشفى أيضا للعلاج عقب استنشاقه الدخان، بأنه علم بوفاة شقيقته بعد 24 ساعة من الحريق واشار في تصريحات الى صحيفة «ميرور» البريطانية أن الاطباء ابلغوه بام حالته الصحية لا تدعو للخوف

يشار الى ان مايارا ملكة جمال البرايل قد فازت في السابق بـ 9 القاب عالمية

