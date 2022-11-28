ملكة جمال كرواتيا تتجول بالبكيني في قطر ومطالب باعتقالها

عادت المشجعة الكرواتية المثيرة إيفانا نول لتتصدر وسائل الاعلام وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي بعد ان باتت "أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية" على مدار موندياليين بين روسيا 2018 وقطر 2022

وعلى الرغم من القوانين الصارمة في قطر، الا ان ايفانا نول ارتدت لباسا فاضحا جاذبة الانظار وهي ترتدي فستانا مصمما بعلم بلادها خلال تواجدها في المدرجات لمؤازرة منتخب كرواتيا أمام المغرب

ولم تكتف الجميلة الكرواتية باظهار مفاتنها في المدرجات بل انتقلت الى شوارع قطر لتظهر سخونة منحيات جسدها من خلال ارتداءها لبكيني فاضح ، الامر الذي دفع الناشطين القطريين من شرطة بلادهم لاعتقال العارضة ايفانا نول

من جهتها اشتكت ايفانا نول من صعوبة الحصول على تذاكر المباريات بالاضافة الى التشديدات الصارمة التي منعتها من التعري والزمتها فقط باظهار الركبة والكتف فقط

وكانت الملكة السابقة قد صالت وجالت في شوارع موسكو مرتدية ازياء تكشف عن غالبية جسدها تحمل العلم الكرواتي لدى حضورها مونديال "روسيا 2018"