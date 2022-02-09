ملك اسبانيا وملكة الدنمارك ينضمان لقائمة الزعماء المصابين بكورونا

انضم عاهلا اسبانيا الملك فيليبي والدنمارك الملكة مارغريت ورئيس وزراء ماليزيا السابق محي الدين ياسين الاربعاء، الى قائمة الزعماء الذين اصيبوا بفيروس كورونا.

فقد أعلن القصر الملكي في إسبانيا في بيان أن فحوصات الملك فيليبي أثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض خفيفة عليه أثناء الليل، مضيفا أنه سيخضع للعزل لسبعة أيام.

وذكر البيان أن ”الحالة الصحية العامة لصاحب الجلالة جيدة وسيواصل أنشطته من مقر إقامته“، موضحا بأنه ”لم تظهر أي أعراض على زوجته الملكة ليتيثيا ولا ابنتهما الأميرة صوفيا“.

الملك فيليبي

وفي وقت سابق الاربعاء، أعلنت العائلة الملكية الدنماركية في بيان إيجابية نتائج فحوصات الملكة مارغريت لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد.19-

وقالت العائلة الملكية أن الملكة (81 عاما) لا يظهر عليها سوى أعراض خفيفة. مضيفة انه تبين إصابتها بالفيروس مساء أول أمس وتقيم حاليا في قلعة أمالينبورغ في كوبنهاغن.

ووقد جرى إلغاء عطلة الملكة الشتوية المقررة في النرويج والتي كانت ستبدأ الاربعاء اثر ثبوت اصابتها بالفيروس.

ويشار إلى أن مارغريت مطعمة ثلاث مرات ضد كوفيد.19-.

وتسجل الدنمارك حاليا نحو 50 ألف إصابة جديدة بكوفيد19- يوميا، ولكن بفضل معدل التطعيم المرتفع ومتحور أوميكرون الأخف، فأن معدل الأشخاص الذين يحتاجون لدخول العناية المركزة منخفض نسبيا.

وأدت تلك العوامل إلى تخفيف الحكومة الدنماركية كل قيود الجائحة تقريبا في أوائل شباط/فبراير.

محيي الدين ياسين

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الماليزي السابق ورئيس مجلس التعافي الوطني محيي الدين ياسين، إصابته بفيروس كورونا.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن محيي الدين القول إنه خضع لاختبار كورونا، اليوم الأربعاء، وثبتت إصابته بالفيروس.

وأضاف أنه يعاني من أعراض متوسطة.

وأوضح أنه سوف يلتزم بقواعد وزارة الصحة، وسوف يخضع للعزل الذاتي في منزله.

وقال "لكل من خالطني بشكل وثيق، نصحيتي لكم التزموا ببروتوكولات وزارة الصحة".

