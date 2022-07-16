ملك الأردن: مخاطر أمنية على حدودنا

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، إن بلاده تواجه مخاطر أمنية متجددة على حدودها في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.

ودعا العاهل الأردني، المجتمع الدولي إلى القيام بدوره في قضية اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم الأردن، لافتا إلى أن بلاده تستضيف أكثر من مليون لاجىء سوري.

وأكد "ضرورة الوصول إلى حل الدولتين، فلسطين وإسرائيل"، مشددا على أنه لا أمل أو ازدهار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية.

وأوضح الملك عبد الله الثاني، في كلمته خلال القمة الإقليمية، بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الرياض، "علينا إعادة التأكيد على الوصول لحل الدولتين"، قبل أن يضيف، لا أمل وازدهار في المنطقة دون حل للأزمة الفلسطينية على حدود 1967".

وبين العاهل الأردني، "لا بد من النظر في فرص التعاون والعمل معا من خلال السعي نحو التكامل الإقليمي في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والمياه

وانطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.