ملك الأردن يتسلم رسالة من السيسي بشأن أزمة سد النهضة

تسلم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وشدد العاهل الأردني خلال استقباله وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر الحسينية، دعم عمان لجهود التوصل إلى اتفاق وفق القانون الدولي، يحفظ حقوق جميع الأطراف فيما يتصل بسد النهضة، مؤكدا على موقف المملكة الداعم للأمن الوطني المصري فيما يتعلق بحقوق مصر المائية

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بأنه جرى بحث مجمل التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية المصري سامح شكري بدأ يوم الأحد 8 مارس، جولة عربية خارجية تشمل 7 دول الأردن، والسعودية، والعراق، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين، والإمارات، لتسليم رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لقادة تلك الدول