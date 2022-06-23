ملك الأردن يلتقي رئيس الإمارات في أبوظبي

التقى الملك عبدالله الثاني في أبوظبي الخميس، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأكد الملك، خلال اللقاء الذي عقد في قصر الشاطئ، عمق العلاقات التاريخية المتميزة والراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.

واستعرض الملك والشيخ محمد آفاق التعاون بين البلدين وفرص تنميته في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية، لا سيما أن دولة الإمارات من أكبر المستثمرين في المملكة، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز هذا التعاون ودفعه إلى الأمام خلال المرحلة المقبلة بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وثمن الملك جهود الشيخ محمد بن زايد في تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تحقيق الازدهار للشعب الإماراتي، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

ورحب الشيخ محمد، في بداية اللقاء، بالملك، معربا عن تمنياته للأردن وشعبه بدوام التقدم والرفعة والازدهار.

وتم التأكيد، خلال اللقاء، على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما، ويخدم القضايا العربية، ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.