ملك الاردن التقى بالرئيس الاسرائيلي في عمان

قال متحدث باسم الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتزوج، اليوم الأربعاء، إنه التقى بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني هذا الأسبوع.

قمة اردنية اسرائيلية

واشار المتحدث، في بيان: “خلال الاجتماع الودي الذي انعقد بدعوة من الملك عبد الله، ناقش الرئيس والملك قضايا استراتيجية عميقة على المستويين الثنائي والإقليمي”.

منصب الرئيس الإسرائيلي شرفي إلى حد بعيد.

وجاء الاجتماع قبيل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة، وفي وقت يتزايد فيه الحديث عن التعاون الأمني بين إسرائيل والدول العربية.

الملك عبدالله الثاني التقى عباس

كان الملك عبدالله الثاني قد التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، وعقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة بين البلدين ، وآخر التطورات السياسية.