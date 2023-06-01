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ملك الاردن يأمر باطلاق لقب "صاحبة السمو الملكي" على رجوة ال السيف

تاريخ النشر: 01 حزيران / يونيو 2023 - 03:03
صاحبة السمو الملكي المعظمة رجوة ال السيف
صاحبة السمو الملكي المعظمة رجوة ال السيف

امر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني باطلاق لقب "صاحبة السمو الملكي" على رجوة ال السيف زوجة ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله اللذان عقدا قرانهما مساء اليوم الخميس 

وقالت مصادر اردنية "صدرت الإرادة الملكية السامية بالإنعام على الآنسة رجوة بنت خالد آل سيف بلقب صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوةُ الحسين المعظمة، بمناسبة عقد قرانها على صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم حفظه الله"

 

ويحمل اسم الامير  أبناء وأحفاد الملك عبد الله الأول بن الحسين، وهم من الهاشميين الذين تولوا عرش الأردن منذ عام 1946. كما تلقّب زوجة من يحمل لقب أمير في الأردن بالأميرة وتحمل لقب زوجها.

 

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