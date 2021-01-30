  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. ملك الاردن يتمسك بحل الدولتين

ملك الاردن يتمسك بحل الدولتين

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2021 - 05:07
أكد الملك عبد الله الثاني استمرار دعم الأردن للشعب الفلسطيني
أكد الملك عبد الله الثاني استمرار دعم الأردن للشعب الفلسطيني

تمسك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بحل الدولتين واعتبره وشدد على انه الطريق الوحيد لاحلال سلام كامل وشامل في منطقة الشرق الاوسط.

إنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

 شدد العاهل الأردني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية، على أن حل القضية الفسطينية يجب أن يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويقوم على أساس الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الملك عبد الله الثاني استمرار دعم الأردن للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، مشددا على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى.

 المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...