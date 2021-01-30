ملك الاردن يتمسك بحل الدولتين

تمسك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بحل الدولتين واعتبره وشدد على انه الطريق الوحيد لاحلال سلام كامل وشامل في منطقة الشرق الاوسط.

إنه لا يمكن تحقيق السلام والأمن في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

شدد العاهل الأردني، في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية، على أن حل القضية الفسطينية يجب أن يلبي كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويقوم على أساس الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأكد الملك عبد الله الثاني استمرار دعم الأردن للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه العادلة والمشروعة، مشددا على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن هي القضية المركزية الأولى.

النص الكامل لمقابلة جلالة الملك عبدالله الثاني مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)https://t.co/WpqX4B1UJi#الأردن #مقابلة_الملك — RHC (@RHCJO) January 30, 2021

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