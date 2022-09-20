ملك الاردن يجتمع برئيس حكومة الاحتلال لبحث الاوضاع في الضفة

من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في نيويورك، اليوم الثلاثاء، لبحث اخر التطورات في الاراضي الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل وخاصة مدن الضفة التي صعدت من عملياتها ضد جيش الاحتلال

وقال موقع عكا للشؤون الاسرائيلية ان اللقاء يتم على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون هذا ثاني لقاء بينهما منذ تولي لبيد منصبه في يوليو/ تموز.



ومن المقرر أن يلقي لبيد تصريحات أمام الأمم المتحدة يوم الخميس. وعلى أجندته أيضًا لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الثلاثاء، على وقع تحسن العلاقات بين الطرفين . وقال أردوغان لمجموعة من القادة اليهود الأمريكيين يوم الاثنين، إنه يعتزم زيارة إسرائيل.