ملك الاردن يستقبل رئيس الامارات في عمان

وصل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية، عمّان، حيث كان باستقباله العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله وفق ما افادت وكالات الانباء الرسمية في البلدين

وحطت طائرة الرئيس الاماراتي في مطار ماركا وسط العاصمة عمان وجرت للشيخ محمد بن زايد مراسم استقبال رسمية واستعرض مع العاهل الأردني حرس الشرف وعزفت الفرقة الموسيقية النشيدين الأردني والإماراتي وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية لرئيس الإمارات، حسب قناة المملكة شبه الرسمية

ولم يتم الاعلان في وقت سابق عن زيارة الرئيس الاماراتي الى الاردن