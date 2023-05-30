رسالة من ملك الاردن الى اردوغان

هنا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات التي انتهت جولتها الثانية يوم الاحد الماضي

وقالت وكالة الانباء الاردنية بترا ان الملك عبدالله اعرب في اتصال هاتفي مع الرئيس اردوغان عن تمنياته للرئيس التركي بالتوفيق في المرحلة المقبلة.

وأعرب الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن حرصه على توسيع آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات، مؤكدا على عمق العلاقات بينهما وبين بلديهما كما اكد الزعيمان على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد حقق انتصارا في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52 في المئة من الأصوات، متفوقا على منافسه رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو.