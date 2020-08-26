ملك البحرين لـ بومبيو: ملتزمون بمبادرة السلام العربية

أكد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لوزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في المنامة، الأربعاء، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الملك تشديده خلال الاجتماع على "أهمية تكثيف الجهود لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل، والمؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وهذا هو الفشل الثاني الذي يمنى به رئيس الدبلوماسية الاميركية بعد رفض السودان التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي

لكن يستبعد أن تقدم البحرين، مقر للأسطول الخامس الأميركي، على إقامة علاقات مع إسرائيل من دون مباركة الرياض الرافضة للتطبيع قبل التوصل الى حل مع الفلسطينيين.

وزار بومبيو السودان قبل البحرين. وأبلغته الحكومة السودانية أنها "لا تملك تفويضا" لاتخاذ قرار في شأن التطبيع مع إسرائيل

وقال بومبيو في تغريدة على حسابه على "تويتر" إنه ناقش مع ملك البحرين وولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة "أهمية بناء السلام والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة".