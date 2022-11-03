ملك البحرين يستقبل البابا فرنسيس

التقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة في القصر الملكي مساء الخميس بـ ( البابا فرنسيس 85 عاما ) الذي وصل إلى البحرين في زيارة تستغرق ثلاثة أيام وتمثل أول زيارة لرئيس الفاتيكان إلى المملكة الخليجية والثانية الى منطقة الخليج بعد زيارة البابا الى الإمارات في 2019.

ووجهت جماعات حقوق الإنسان رسالة الى البابا ناشدته خلالها بـ إثارة قضية الطائفة الشيعية وانتهاكات بحق نشطاء وشخصيات معارضة للحكومة في المملكة

ومن المقرر ان يلقي البابا فرنسيس كلمة امام "منتدى حوار البحرين: الشرق والغرب للتعايش البشري"، الذي ينظمه مجلس حكماء المسلمين، كما سيلتقي مع شيخ الأزهر أحمد الطيب الذي وقع معه وثيقة مشتركة بشأن التعايش بين الأديان خلال تواجدهما في الامارات العربية

واعلن الفاتيكان، هذه الزيارة التاسعة والثلاثين، والرابعة لـ البابا فرنسيس خارج إيطاليا لهذا العام حتى السادس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبعد لقاء البابا بـ شيخ الازهر الجمعة ، يتوجه البابا فرنسيس إلى كاتدرائيّة سيّدة شبه الجزيرة العربية ليشارك في صلاة من أجل السلام،

والسبت سيحتفل بالقداس الإلهي في ملعب البحرين الوطني وغالبية المشاركين من الهند والفلبين وبعدها يلتقي الشباب في مدرسة القلب الأقدس.

ويوم الاحد سيلتقي الأساقفة والكهنة والعاملين في كنيسة القلب الأقدس في المنامة؛ قبل مغادرته البحرين