ملك البحرين يلغي اسقاط الجنسية عن 551 متهما بالارهاب

قالت وكالة أنباء البحرين الأحد إن ملك البلاد حمد بن عيسى آل خليفة أمر بتثبيت جنسية 551 صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية.

وأسقطت البحرين الجنسية عن المئات منذ انتفاضة عام 2011.

وكانت محكمة بحرينية قضت الثلاثاء بإسقاط الجنسية عن 138 شخصا بسبب اتهامات بالإرهاب وانتقدت الأمم المتحدة القرار.

ويأتي الأمر الملكي الاخير استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.

وكان ملك البحرين أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.

وكلف الملك وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.

