ملك السعودية: حج صحي وآمن

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن حملة التلقيح أدت إلى حج صحي وآمن، مشيدا بالوعي الكبير الذي أظهره حجاج بيت الله الحرام، عبر التزامهم بالاجراءات الصحية لتجنب الإصابة بكورونا.

وفي كلمة وجهها بمناسبة عيد الأضحى، نوه الملك سلمان بالجهود التي بذلتها المملكة للحد من الآثار التي فرضتها جائحة کورونا، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية عبر تقديم أكثر من 22 مليون جرعة من لقاح كورونا.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى.

وأكد العاهل السعودي أنه حرصا من السعودية على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام في ظل هذه الجائحة وما استلزمته من إجراءات عديدة، فقد "راعت أن تمثل شرائح الحجاج جميع الدول الإسلامية وغيرها من إخواننا وأخواتنا المقيمين على أرض المملكة، لمنح الفرصة لجميع الجنسيات في الحج، وأداء منسكهم بكل يسر وسهولة وسلامة وأمان".



وشدد الملك سلمان على أن التعاون الإسلامي أثمر في نجاح إقامة موسم حج هذا العام، "من خلال تضامن الدول الإسلامية الشقيقة المعهود فيها دائماً، وتضافر الهيئات الدينية التي دعمت وثمّنت الإجراءات التي اتخذتها المملكة في حج هذا العام، بما يسهم في حماية حجاج بيت الله الحرام، ويمنع انتشار الوباء".

نجاح موسم الحج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، نجاح موسم الحج صحيا وخلوه من كورونا والأوبئة الأخرى.

وقال وزير الصحة توفيق ربيعة في بيان: "أرفع شكري وعرفاني للقيادة على اهتمامهم وحرصهم على توفيرهم كافة السبل والإمكانات لحجاج بيت الله الحرام".

وأضاف: "انطلاقا من حرص القيادة على الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج فقد استعدت وزارة الصحة بأفضل شكل لخدمتهم".

يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، كان أكد عدم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن المرحلتين الأولى والثانية من خطط الحج اكتملتا بنجاح.

إلى ذلك، انتشرت طواقم من الشرطة والدفاع المدني والإسعاف داخل منشأة الجمرات أثناء تأدية الحجاج للمنسك استعدادا لمواجهة أي طارئ.