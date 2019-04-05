ملك السعودية لوفد اردني: امننا واحد

جدد العاهل السعودي اهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن

شدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خلال استقباله رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل عاكف الفايز، يوم الخميس، على أن أمن الأردن واستقراره من أمن السعودية واستقرارها.

وجدد العاهل السعودي اهتمامه بتطوير العلاقات الثنائية مع الأردن وتعزيزها في المجالات كافة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين.

وطلب الملك سلمان من عاكف الفايز نقل تحياته إلى الملك عبد الله الثاني وتقديره للدور الذي يقوم به من تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

من جهته، نقل رئيس مجلس الأعيان فيصل عاكف الفايز رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني، إلى الملك سلمان، أكد فيها حرصه على إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز منظومة العمل العربي المشترك، خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها الأمة العربية والتي تتطلب العمل معا في سبيل الحفاظ على مصالحها وخدمة قضاياها العادلة.

وثمن العاهل الأردني في الرسالة، جهود الملك سلمان في تحقيق التقدم والازدهار للمملكة وشعبها، والمساعي التي يبذلها لتعزيز مسيرة التضامن العربي والإسلامي.

كما أشار الفايز خلال اللقاء، إلى عمق العلاقات التاريخية والأخوية، بين الأردن والسعودية، مثمنا توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، الداعمة والمساندة للأردن خصوصا في الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه عمان جراء الأوضاع المحيطة بالمملكة الهاشمية.

وشدد رئيس مجلس الأعيان الأردني على رفض بلاده المس بوحدة دول الخليج وأمنها، أو التدخل في شؤونها من أي جهة كانت.