ملك السعودية ينعي شقيقه

توفي الأمير متعب بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك سلمان، عن عمر ناهز الـ 88 عاما.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعلن “الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ بعد صلاة العشاء ليوم غد الثلاثاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة”.

نتقدم بأحر التعازي لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بـ #وفاه_الامير_متعب_بن_عبدالعزيز رحمه الله

كما نتقدم بأحر التعازي لسمو ولي العهد و لأبناء الفقيد داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته

إنا لله و إنا إليه راجعون pic.twitter.com/D5DgnuHI4v — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) December 2, 2019

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة، ومواطنون سعوديون من مختلف شرائح المجتمع، الأمير الراحل المولود عام 1931، وهو واحد من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود الأحياء.

انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي وسيدي الأمير #متعب_بن_عبدالعزيز آل سعود ..

تغمده الله بواسع رحمته و مغفرته ورضوانه و اسكنه فسيح جناته . إنا لله و إنا اليه راجعون pic.twitter.com/BJSn3efo0Q — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) December 2, 2019

هذا وقد نشر الأمير فهد بن مصعب تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، نعى خلالها الأمير متعب قائلا: “انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير متعب بن عبدالعزيز، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته”.

ويحتل الأمير متعب، الترتيب 17 بين أخوته الذكور، وعددهم 36 ابنا من عدة زوجات.