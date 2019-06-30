ملك المغرب لم يستقبل سفير الإمارات في حفل وداع السفراء

استقبل الملك محمد السادس الثلاثاء الماضي، السفراء الأجانب الذين جاءوا لتوديعه بعد انتهاء مهماتهم في المغرب، وغاب عن لائحة السفراء إسم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة سالم الكعبي، الذي غادر الرباط الى أبوظبي في نيسان أبريل الماضي بطلب من السلطات الإماراتية.

العاهل المغربي وشح سفير قطر بالحمالة الكبرى للوسام العلوي

وذكر موقع “الأول” المغربي أن السفير الإماراتي وبشكل مفاجئ، لم يحظ باستقبال الملك محمد السادس، وتوشيحه بوسام ملكي، كما جرت الأعراف الدبلوماسية، وأنه ترك سفارة بلاده دون سفير، بعد أن أحجمت أبوظبي الى اليوم عن تسمية سفير لها في الرباط، وتساءل الموقع إن كان هذا يعني أن العلاقات ليست بصحة جيدة إلى الآن بين البلدين.

تجدر الإشارة أن الملك محمد السادس، وشح عبد الله بن فلاح بن عبد الله الدوسري، سفير دولة قطر بـ (الحمالة الكبرى للوسام العلوي). (القدس العربي)