ملك المغرب يتدخل شخصيا في قضية اغتصاب مستثمر فرنسي لقاصرات

امر ملك المغرب محمد السادس بالمباشرة في اجراء تحقيق في قضية الاغتصاب التي هزت الرأي العام المغربي والتي كان بطلها مستثمر فرنسي استغل سلطة في العمل على القاصرات ليتحرش بهن ويغتصبهم

وأصدر الديوان الملكي المغربي توجيهات جديدة بشأن القضية الشائكة التي تم الكشف عنها قبل أيام وفجرت جدلا واسعا، وبحسب وسائل إعلام مغربية محلية، فإن الوكيل العام لملك المغرب محمد السادس، أعطى تعليماته للمصالح الأمنية بالمدينة، لمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا المغاربة.

شكاوى اغتصاب

ويشار إلى أن 4 شابات في المغرب كن قد تقدمن بشكاوى قضائية ضد “جاك بوثيي” رجل الأعمال الفرنسي، يتهمنه فيها بالتحرش الجنسي.

و”بوثيي” رجل الأعمال الفرنسي والمستثمر في المغرب، تعتقله السلطات الفرنيية حاليا بقضية “اغتصاب قاصر”.

وكانت تحقيقات أجرتها شرطة باريس، أفادت بأن المليونير الفرنسي، ومدير شركة “Vilavi” التنفيذي متورط في احتجاز واغتصاب قاصر مغربية الأصل اسمها “كنزة”.

وحاول جاك ـ بحسب التحقيقات ـ التي نشرتها تقارير غربية اختطاف “كنزة” وترحيلها إلى المغرب عبر شبكة إجرامية عالمية. لكن الفتاة تمكنت من الهرب والوصول للشرطة الفرنسية، وإبلاغها بالأمر ليتم اعتقال رجل الأعمال الفرنسي.

تفاصيل خطيرة كشفتها الضحايا



وبعد إعلان اعتقال “جاك بوثيي”، تشجعت العديد من ضحاياه في المغرب على الخروج والكشف عن عمليات الابتزاز الجنسي التي تعرضن لها، من قبله حيث تتواجد فروع لشركته بطنجة، ويتعلق الأمر بثلاث شركات تابعة لمجموعة “فيلافي”.

وأكد 3 نساء من ضحايا رجل الأعمال الفرنسي، أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع “للتحرش والابتزاز الجنسي” من طرف “بوثيي” في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.

تورط مسؤولين اخرين



الشابات الثلاث وفي شهاداتهن بمؤتمر صحفي علني في طنجة، نظمته الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، الجمعة، كشفت أيضا عما وصفوه بـ”تواطؤ مسؤولين آخرين” مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوثيي من رئاستها بعد اعتقاله.

وفي ظهورهن الإعلامي الذي يعد نادرا في المغرب، حيث تحجم النساء اللائي يتعرضن لابتزازات جنسية عن الحديث خوفا من “الوصمة الاجتماعية”، كشفن أيضا كيف كان المليونير الفرنسي يتحرش بالموظفات، ويستدرجهن لممارسة الجنس معه، مستخدما أساليب الترغيب والترهيب ومستغلا سلطته وحاجتهن للعمل.

وكان “جاك بوثيي” يرسل لهن ـ بحسب شهادتهن ـ رسائل عبر تطبيق “الواتساب” ويعرض عليهن هدايا فاخرة وإغراءات من قبيل السفر والإقامة بفرنسا، قبل أن يشرع في الاعتداء عليهن.

وكانت السلطات الفرنسية قررت في مايو الماضي، ملاحقة رجل الأعمال الفرنسي “جاك بوثيي” 75 عاما، في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر.