ملك المغرب يعزي بوفاة بوتفليقة

أعرب ملك المغرب محمد السادس إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن أحر تعازيه وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وبقي بوتفليقة رئيسا للجزائر 20 عاما (1999-2019) وسجل رقما قياسيا في مدة الحكم، توفي عن 84 عاما الجمعة.

وأضاف ملك المغرب في برقيته “أستحضر الروابط الخاصة التي كانت تجمع الفقيد بالمغرب، سواء خلال فترة النشأة والدراسة بمدينة وجدة، أو في مرحلة النضال من أجل استقلال الجزائر الشقيقة. كما يسجل التاريخ أنه طبع مرحلة هامة من تاريخ الجزائر الحديث”.

وقال الملك "علمتُ، ببالغ التأثر والأسى، بنبأ وفاة المشمول بعفو الله، رئيس الجمهورية السابق”بوتفليقة.

كانت الجزائر أعلنت في 24 آب/أغسطس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط لاتهامها بارتكاب “أعمال عدائية” بعد أشهر من التوتر بين الدولتين.

وأعرب المغرب من جانبه عن “الأسف لهذا القرار غير المبرّر إطلاقا”، مؤكدا أنه “يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.

وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود، خصوصا بسبب ملف الصحراء الغربية الشائك.

كان العاهل المغربي محمد السادس دعا نهاية تموز/يوليو تبون إلى “تغليب منطق الحكمة” و”العمل سويا (…) على تطوير العلاقات الأخوية”.

وسبق للمغرب أن قطع علاقاته مع الجزائر عام 1976 بعد اعتراف الأخيرة بقيام الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية.

وكانت الحدود أغلقت رسميا بين الدولتين في 16 آب/أغسطس 1994.