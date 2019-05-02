ملك تايلاند يتزوج حارسته الشخصية الجنرال سوثيدا

ظهرت ملكة تايلاند سوثيدا، وهي النائبة السابقة لقائد الحرس الملكي وتحمل رتبة جنرال، للمرة الأولى علنا بجوار زوجها الملك راما إكس (ماها فاجيرالونغكورن) قبل أيام من تتويجه.

وكان القصر الملكي قد أعلن زواج الملك بمرافقته لفترة طويلة، سوثيدا فاجيرالونغكرون نا أياديا، وجعلها ملكة.

سوثيدا قد ظهرت بصحبة الملك في بعض المناسبات العامة كواحدة من فريق الحرس الملكي، وقد رقيت إلى رتبة جنرال عام 2016 وفي يونيو/حزيران عام 2017 تولت منصب نائب قائد الحرس الملكي.

وسيشيد ملك تايلاند بأسلافه الخميس في إطار الاستعدادات لمراسم تتويجه الغنية بالتفاصيل في مطلع الأسبوع.

وستقام مراسم تتويجه من يوم السبت إلى الاثنين وستكون الأولى التي تشهدها البلاد منذ 69 عاما بعد تتويج والده الملك الراحل بوميبون أدولياديج عام 1950.

والملك ماها فاجيرالونكورن (66 عاما) معروف أيضا بلقب الملك راما العاشر. وأصبح ملكا دستوريا بعد وفاة والده في أكتوبر تشرين الأول 2016 بعدما جلس على العرش 70 عاما.

وسيقدم الملك مساء الخميس فروض الاحترام لأجداده عند تمثال الملك تشولالونجكورن أو الملك راما الخامس، الذي عاش في القرن التاسع عشر والملك راما الأول الذي أسس أسرة تشاكري في أواخر القرن الثامن عشر.

وسيقدم الملك قرابين للأرواح المقدسة.

