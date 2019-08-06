ملياردير إماراتي يحذر من هروب المستثمرين ويبعث بنصائح

حذر الملياردير الإماراتي، خلف الحبتور، من مغبة هروب المستثمرين من بلده، نتيجة الإجراءات الاقتصادية "المنفرة".

وقال الحبتور في تغريدة عبر "تويتر"، إن خوف المستثمرين من البقاء في الإمارات، يلزم الحكومة باتخاذ إجراءات، وإعادة النظر في بعض القوانين والممارسات والرسوم المفروضة، "التي إذا ما أعدنا النظر فيها، فستؤثر إيجاباً على الاقتصاد".

وتابع: "أولا: السماح بالمكالمات السمعية والمرئية عبر الواتس آب وسكايب، وغيرها من التطبيقات التي تسمح بهذه الاتصالات مجاناً لتسهيل حياة المقيم والمستثمر. هذه واحدة من الخدمات الواجب تقديمها كوننا نسعى أن نكون مدينة ذكية. يجب وقف العقلية الاحتكارية لدى شركات الاتصالات".

ولفت الحبتور إلى ضرورة "إعادة النظر ىإلغاء عدد كبير من الرسوم والضرائب المفروضة، أولها ضريبة القيمة المضافة VAT، إذ إن فوائدها لا يمكن أن تعوض شعور الحذر والتردد الموجود لدى المستثمر بسبب وجودها. تكثر النداءات لإعادة النظر في هذه الضرائب والرسوم لضرورة القيام بذلك".

وختم الحبتور نصائح بحديث مباشر إلى حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائلا: "لم يكن بناء دولة الإمارات سهلا، ولم تخل الطريق من التحديات. ولكن تعاضد القادة مع التجار وعملهم كيد واحدة وقلب واحد كان له الدور الأكبر في النجاح. ولاستمرار هذا النجاح لا بد من التوقف أحياناً وإعادة النظر في بعض الخطوات لنستمر أقوى في المستقبل".

وكانت الإمارات، وفي مساعيها إلى الإبقاء على المستثمرين، منحت في حزيران/ يونيو الماضي، المئات ما يعرف بـ"الإقامة الذهبية"، التي تحمل مجموعة من المزايا. (عربي 21)