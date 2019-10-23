مليشيات الاسد تدخل ريفي الرقة والحسكة وتقيم 15 نقطة مراقبة على الحدود التركية

طلبت روسيا من الولايات المتحدة اتخاذ قرار كبير واخلاء قاعدة التنف التي تسيطر عليها على الحدود السورية الاردنية العراقية

15 نقطة

الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع إن نقاط المراقبة سيتم إنشاؤها وفقا للاتفاق الروسي – التركي الذي تم التوصل إليه أمس الثلاثاء خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي أردوغان في سوتشي.

وبحسب الخريطة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية فإن نقاط المراقبة للجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.

السيطرة على ريفي الحسكة والرقة

في الاثناء دخلت أرتال جديدة للجيش السوري، تضم دبابات وآليات عسكرية، ريفي الرقة والحسكة، اليوم الأربعاء، لتعزيز انتشار الجيش في منطقة الجزيرة السورية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية.

وكان رتل من الشرطة العسكرية الروسية دخل، اليوم الأربعاء، إلى مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات شمالي سوريا.

وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم أن الجيش السوري يعتزم إنشاء 15 نقطة مراقبة على طول الحدود مع تركيا.

وبحسب الخريطة التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، فإن نقاط مراقبة الجيش السوري سيجري إنشاؤها خارج مناطق عمليات الجيش التركي.