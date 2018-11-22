مليشيات الاسد تستدعي 50 الف سوريا من القلمون لخدمة العلم

عرض ازياء في بيروت يعيد جيش النظام السوري الى لبنان



تلقت شعب التجنيد في مناطق القلمون الشرقي في ريف دمشق تبليغات جديدة لقوائم أسماء مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية في جيش النظام، كما ذكرت مصادر محلية خاصة.

وقال أحد السكان ويدعى "ناصر الجيرودي" إن دفعة جديدة من شباب القلمون استدعيت عبر شعب التجنيد التابعة للنظام إلى الخدمة الاحتياطية والإلزامية، حيث بلغ عدد المطلوبين 1800 مدعواً للخدمة من مناطق "الرحيبة، جيرود، الضمير، الناصرية ، يبرود" وفق موقع بلدي نيوز السوري

وكانت ناشطون تحدثوا عن ورود نحو 50 ألف اسم جديد سيتم استدعائهم ضمن قوائم المطلوبين للاحتياط في جيش النظام بمناطق التسويات والمصالحات في دمشق وريفها، وأغلبهم من الذين كان عليهم طلب احتياط سابقًا، وشملهم ما سمي بمرسوم العفو الأخير الصادر في (9 / 10 / 2018).

يذكر أن من سقطت عنهم دعوى الاحتياط من الشبان السوريين كما ادعى النظام، وتم شطب أسمائهم لا يزال عليهم فيش منع مغادرة على الحدود السوريّة ويُمنعون من السفر؛ ومن المقرّر أن تعود أسماء الاحتياط على الفيش والحواجز خلال مدة أقصاها شهر واحد وسط تخوّف من الشباب الذين بدأوا يتحركون بعد العفو باتجاه عملهم في دمشق من المرور على الحواجز ومن التدقيق والتفتيش.