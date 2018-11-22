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مليشيات الاسد تستدعي 50 الف سوريا من القلمون لخدمة العلم

مليشيات الاسد تستدعي 50 الف سوريا من القلمون لخدمة العلم
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