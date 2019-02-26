مليشيات الاسد وايران تكثف غاراتها على المدنيين في ادلب

اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه رصد زيادة كبيرة في الضربات الجوية

صعدت مليشيات الاسد بمساندة مرتزقة من التنظيمات الشيعية المدعومة والممولة من ايران من غاراتها وقصفها للمناطق المدنية في ادلب وهو ما دفع المئات من الاسر للهرب من شبح الموت

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء إن هناك تصعيدا ملحوظا في الضربات الجوية في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة، مما دفع آلاف المدنيين للفرار من بلدة خان شيخون.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، إن القوات الحكومية كثفت القصف المدفعي والضربات الجوية التي كانت في تزايد في الأيام العشرة الماضية.

وأضاف أن القصف يتركز بشكل أساسي على بلدات على طول طريق دمشق-حلب الدولي وأن خان شيخون تحولت إلى مدينة أشباح.

"وقال المحلل الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لرويترز "هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي يتم فيه رصد زيادة كبيرة في الضربات الجوية. وتيرة الهجمات تبدو مرتفعة، وغير عادية بالتأكيد بالمقارنة مع الشهور القليلة الماضية".