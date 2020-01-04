مليشيا الاسد تعتقل 52 تلميذا فلسطينيا بتهمة اهانة صور الرئيس

شنت قوات الأمن التابعة لنظام الأسد حملة اعتقالات في جنوب العاصمة دمشق، طالت 52 تلميذاً فلسطينياً، بتهمة تمزيق صور رأس النظام "بشار الأسد".

ونقل موقع بوابة اللاجئين الفلسطينيين عن مصادر محلية قولها إن قوات الأمن التابعة للنظام اعتقلت 52 تلميذاً فلسطينياً من مدرسة الجرمق البديلة في بلدة يلدا جنوب العاصمة دمشق.

وأوضحت المصادر أن أعمار التلاميذ تتراوح بين 10 إلى 16 سنة، تم اعتقالهم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على عدة دفعات، حيث جرى اقتياد 20 تلميذاً من داخل المدرسة أثناء دوامهم، فيما تم اعتقال 32 آخرين خلال مداهمات جرت لمنازلهم.

وكشفت المصادر أن الاعتقالات بدأت على خلفية تمزيق صور لرأس النظام "بشار الأسد" في محيط المدرسة، بينما أشارت بعض المعلومات إلى أنه تم اتهام التلاميذ بالانتساب إلى "أشبال الخلافة" خلال فترة سيطرة تنظيم "الدولة" على مخيم اليرموك.

يذكر أن أكثر من 4 آلاف عائلة فلسطينية تعيش في بلدة يلدا المحاذية لمخيم اليرموك، تم تهجير معظمهم خلال الحصار الذي فرضه النظام على المخيم في الفترة بين 2013 حتى 2018، وسيطرة تنظيم "الدولة" على المخيم وفرض تجنيد أبنائهم في صفوفه، قبل أن يتم تهجير باقي العائلات من جراء القصف المدمر على المخيم في أيار عام 2018.