مليشيا الحوثي تتحدث عن قصف مطار ابها السعودي

أعلنت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن عن تنفيذ عدوان على مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة نوع "قاصف 2K"، مؤكدة أن الإصابة كانت "دقيقة" وزعمت ان الهدف كان عسكريا

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للمليشيا المدعومة من النظام الايراني العميد يحيى سريع: "نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين، عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.

يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز. — العميد يحيى سريع (@army21ye) June 14, 2021

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز" ولم تعلق المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم الجكومة الشرعية في اليمن على الهجوم