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مليشيا الحوثي تتحدث عن قصف مطار ابها السعودي

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 04:03
لم تعلق المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم الجكومة الشرعية في اليمن على الهجوم
لم تعلق المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم الجكومة الشرعية في اليمن على الهجوم

أعلنت مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن  عن تنفيذ عدوان على مطار أبها الدولي في السعودية بطائرة مسيرة نوع "قاصف 2K"، مؤكدة أن الإصابة كانت "دقيقة" وزعمت ان الهدف كان عسكريا 

 وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للمليشيا المدعومة من النظام الايراني العميد يحيى سريع: "نفذ سلاح الجو المسير عصر اليوم الاثنين، عملية هجومية على مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف 2K استهدفت موقعا عسكريا مهما، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله". 

وأضاف: "يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد المشروع على تصعيد العدوان والحصار المتواصل على بلدنا العزيز" ولم تعلق المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم الجكومة الشرعية في اليمن على الهجوم


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