مليشيا الحوثي تطرد 900 ضابط

طردت مليشيا الحوثي الموالية لايران في اليمن 900 ضابط بعد اتهامهم بتأييد الحكومة الشرعية في البلاد و"التورط" في تأييد التحالف العسكري العربي الداعم لها.

دعم التحالف العربي

واعلن تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة، أن المجلس الأعلى للشرطة أقر، في جلسة عقدها اليوم، فصل 904 ضباط ممن ثبت تورطهم بالالتحاق بقوى "الخيانة والعدوان" (في اشارة إلى الحكومة اليمنية والتحالف العربي).

واعتبر المجلس الخطوة بانها تطهير المؤسسة الأمنية من أيادي الفساد والعمالة، واستجابة لقائد الثورة (زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي)، واستنادا إلى القانون اليمني".

ملفات جنائية ضد المؤيدين لهادي

وأشار تلفزيون "المسيرة"، إلى إقرار المجلس الأعلى للشرطة تشكيل لجنتين؛ الأولى لإعداد الملفات الجنائية لمن ثبت التحاقهم بقوى "العدوان"، لإحالتها للنيابة العامة، والأخرى لاستكمال تحديد الملتحقين بهذه القوى، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

ويشهد اليمن، منذ نحو 7 أعوام، معارك ضارية، بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها، من جهة؛ وبين الجيش اليمني التابع للحكومة مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، من جهة أخرى.

وتسعى الحكومة اليمنية، التي تتخذ من مدينة عدن عاصمة ومقرا مؤقتا لها، إلى استعادة السيطرة على مناطق شاسعة بينها العاصمة صنعاء، كانت سقطت في يد جماعة الحوثيين، أواخر 2014.