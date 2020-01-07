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مليشيا الحوثي تعلن اسقاط مقاتلة سعودية

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:05
"تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو
"تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو

اعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران في اليمن عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف.

وقال المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع، الثلاثاء "إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع"CH-4" في محافظة الجوف شمال شرق اليمن".

وأضاف سريع أنه "تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

ولفت إلى أن طائرة "CH-4" الاستطلاعية المقاتلة، هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية".


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