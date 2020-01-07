مليشيا الحوثي تعلن اسقاط مقاتلة سعودية

اعلنت مليشيات الحوثي المدعومة من ايران في اليمن عن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة للتحالف العربي في محافظة الجوف.

وقال المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع، الثلاثاء "إن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع"CH-4" في محافظة الجوف شمال شرق اليمن".

بفضل الله وعونه الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية داخل الأجواء اليمنية

وقد تم استهدافها بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا وتعتبر ثالث طائرة من هذا النوع يتم إسقاطها. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 7, 2020

#المسيرة_عاجل | متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: بفضل الله وعونه الدفاعات الجوية تتمكن من إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع CH-4 في محافظة الجوف — المسيرة - عاجل (@MasirahTV) January 7, 2020

وأضاف سريع أنه "تم إسقاط طائرة الاستطلاع المقاتلة في الجوف بصاروخ أرض جو سيكشف عنه لاحقا".

ولفت إلى أن طائرة "CH-4" الاستطلاعية المقاتلة، هي الثالثة من نوعها التي يتم إسقاطها أثناء قيامها بأعمال عدائية".