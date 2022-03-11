مليشيا الحوثي تعلن قصف شركة ارامكو

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الجمعة مسؤوليتها عن هجوم استهدف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس.

الرياض تقلل من حجم الهجوم الحوثي

وقللت الرياض من حجم الهجوم وافادت بانه اسفر عن حريق صغير ولم يسفر عن أي خسائر او إصابات.

وفجر الجمعة، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة (لم تسمه)، “أن مصفاة تكرير البترول في الرياض تعرضت لاعتداء بطائرة مسيرة عن بعد صباح الخميس”.

وأوضح المصدر، “أنه نجم عن الهجوم حريق صغير تمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية أو أضرار في أعمال المصفاة وإمدادات البترول ومشتقاته”، دون الإشارة إلى الجهة منفذة الهجوم.

بيان القوات المسلحة بشأن العملية العسكرية الواسعة التي استهدفت العمق السعودي.. #عملية_كسر_الحصار_الأولى pic.twitter.com/53lzc0kcxr — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 11, 2022

سريع: استهدفنا السعودية بـ 9 طائرات



وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان: “نفذت قواتنا عملية عسكرية واسعة تحت مسمى (عملية كسر الحصار الأولى)، وذلك باستهداف مصفاة أرامكو في الرياض بثلاث طائرات مسيرة”.

وأضاف أن العملية “استهدفت كذلك منشآت لأرامكو في منطقتي جيزان وأبها (جنوب غرب) ومواقع حساسة أخرى (لم يحددها) بـ6 طائرات مسيرة”.

وقال سريع، اليوم إن هجوم الرياض نفذ باستخدام مسيرات من طراز صمد 3، مضيفا أن هجمات أخرى استهدفت منشآت تابعة لأرامكو في كل من جازان وأبها، جنوبي المملكة.

وخلال السنوات الأخيرة، نفذ الحوثيون عدة هجمات استهدفت المملكة التي تقود التحالف الذي يحاربهم في اليمن منذ عام 2015.

كما أعلنت الجماعة مؤخرا مسؤوليتها عن هجمات على الإمارات العربية المتحدة، المشاركة في التحالف.