مليشيا الحوثي تهدد بقصف معرض اكسبو 2020

في تهديد مباشر لدولة الامارات واقتصادها، اعلن المتحدث باسم مليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، باستهداف معرض إكسبو 2020 المقام في إمارة دبي

اكسبو تحت مرمى نيران الحوثيين

وقال سريع في تغريدة على تويتر: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة"، في إشارة إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وجاء اعلان سريع بعد قليل من تغريدة تحدث فيها عن أن قوات الجماعة استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

#أكسبو...

معنا قد تخسر ..ننصح بتغير الوجهه ؟؟؟ — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 25, 2022

اكسبو اكبر معرض في الشرق الاوسط



ويعتبر معرض دبي إكسبو أكبر حدث يقام في العالم العربي، ويقام هذا المعرض كل 5 سنوات، ويشهد مئات الدول التي تستخدم الأجنحة لعرض أحدث ما في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا

وقد افتتح 2020 في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا فيما أنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة..