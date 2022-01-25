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مليشيا الحوثي تهدد بقصف معرض اكسبو 2020

منشور 25 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:14
قال سريع في تغريدة على تويتر: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة"
قال سريع في تغريدة على تويتر: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة"

في تهديد مباشر لدولة الامارات واقتصادها، اعلن المتحدث باسم مليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، باستهداف معرض إكسبو 2020 المقام في إمارة دبي 

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اكسبو تحت مرمى نيران الحوثيين

وقال سريع في تغريدة على تويتر: "إكسبو... معنا قد تخسر... ننصح بتغير الوجهة"، في إشارة إلى أن الجماعة قد تلجأ إلى تهديد المعرض الدولي البارز، الذي تتواصل فعالياته في دبي حتى 31 مارس/آذار المقبل.

وجاء اعلان سريع بعد قليل من تغريدة تحدث فيها عن  أن قوات الجماعة استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

 

 

اكسبو اكبر معرض في الشرق الاوسط


ويعتبر معرض دبي إكسبو أكبر حدث يقام في العالم العربي، ويقام هذا المعرض كل 5 سنوات، ويشهد مئات الدول التي تستخدم الأجنحة لعرض أحدث ما في الهندسة المعمارية والتكنولوجيا

 

 

وقد افتتح  2020 في دبي في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقد جذب حتى الآن ما يقارب 11 مليون زائر، حيث تعرض أكثر من 190 دولة ثقافاتها وابتكاراتها، داخل أجنحة مدهشة من الناحية المعمارية، على موقع تبلغ مساحته 438 هكتارا فيما أنفقت حكومة دبي ما يقدر بنحو 7 مليارات دولار على الحدث، فيما تأمل في جذب 25 مليون زائر خلال الأشهر الستة المقبلة، لتعزيز السياحة والاستثمار في الإمارة..

 

كلمات دالة:اكسبو 2020الاماراتالحوثيينالسعوديةايران

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