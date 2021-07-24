مليشيا عراقية تتوعد بقطع أرجل الجنود الأتراك

توعدت مليشيا عراقية مدعومة من إيران السبت، ب"قطع أرجل" الجنود الاتراك في حال قدموا "لاحتلال" أي جزء من البلاد.

وقال قائد "كتائب سيد الشهداء" أبو الاء الولائي مخاطبا الجنود الاتراك في تغريدة على تويتر السبت "جربوا حظكم بالمجيء سيرا على الأقدام وسترون كيف نقطع أرجل صبيانكم واسألوا سيدتكم أمريكا عن ذلك".

وشن الجيش التركي هجمات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

وأثار وزير الداخلية التركي سليمان صويلو مؤخرا غضبا واسعا بين العراقيين بتصريح قال فيه: "الأيام التي نذهب فيها إلى العراق وسوريا سيراً على الأقدام من هنا ليست بعيدة، فهي قريبة بإذن الله".

وفي تغريدته، قال الولائي "تتفاوت مستويات الخجل بالتعاطي على الخارجي مع سيادة العراق هذه الأيام، ففي الوقت الذي لا يستحي فيه المحتل الأمريكي ويصر على البقاء بدعوى حبا للعراق، يتمادى المحتل التركي الذي لا يكتفي بالمساس بسيادة بلدنا، بل يريد المجيء سيرا على الأقدام لاحتلال العراق!".

وشدد على أنه "لن يبقى على أرض العراق جندي أو ضابط أمريكي أو بريطاني أو (من) أي جنسية أخرى أو أي قوة قتالية".

وأضاف: "نحن لسنا معنيين بأي وعود تقطعها لجنة تفاوض بالنيابة عن الأمة ما لم تطالب وتعمل رسميا على إخراج كل الوجود المحتل من العراق".

وتزامنا مع ذلك تجري في واشنطن مفاوضات حول قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق وسط إصرار شديد من قبل الفصائل العراقية المدعومة إيرانيا على ضرورة ألا يبقى في البلاد أي جندي أجنبي.