مليشيا عراقية تهدد الامارات بتدمير برج خليفة بالطائرات

توعدت مليشيا عراقية تطلق على نفسها "الوية وعد الحق" بشن هجوم على غرار هجمات 11 سبتمبر 2001 على نيويورك ، ولكنها ستستهدف برج خليفة الاماراتي

وحسب ما نقلت مجموعة "سايت" الاستخبارية فإن ميليشيا "ألوية الوعد الحق" الموالية لإيران، نشرت دعاية وصور، تظهر محاولة افتراضية لاستهداف برج خليفة بطائرات انتحارية.

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ويأتي هذا بعد يومين من هجوم صاروخي، تعرضت له العاصمة السعودية الرياض، وتبنته مجموعة مسلحة موالية لإيران اسفر عن وقوع أضرار في مجمع ملكي مهم في الرياض.

الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسيرة أو صواريخ، هو الأول الذي يستهدف الرياض منذ نحو سبعة أشهر، وقد تبنت مسؤوليته مجموعة مغمورة تدعى "ألوية وعد الحق"، التي نشرت الدعاية المعادية للإمارات.

وإثر تنفيذ الهجوم على الرياض، انتشر بيان منسوب إلى الميليشيا المسلحة، على موقع تويتر، توعد بمزيد من الهجمات على السعودية، ومهددا في نفس الوقت بهجمات على مدينة دبي.



وتتعرض السعودية لاعتداءات متواصلة من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران، لكن الصواريخ والطائرات المسيرة التي يطلقها الحوثيون نادرا ما تصل إلى أجواء العاصمة السعودية التي تبعد نحو 700 كلم عن الحدود اليمنية.