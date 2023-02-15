مليشيا موالية لتركيا تحاول خطف الطفلة السورية آية

قالت مصادر واعلاميين سوريين لـ البوابة ان مدير مشفى جيهان الدكتور خالد عطية تعرض للضرب المبرح من قبل عناصر فرقة السلطان مراد الذين حاولو خطف الرضيعة السورية آية التي نجت من الموت خلال الزلزال الذي ضرب الشمال السوري

وقالت المصادر ان الطبيب خالد عطية نجح في منع قوة مسلحة تتبع لفرقة السلطان مراد وهي فرقة موالية لتركيا ، نجح في منعهم خطف الطفلة آية من مشفى جيهان في مدينة عفرين شمالي حلب

ووفق تقارير اعلامية سورية منها موقع نورث برس الالكتروني فان "مجموعة تابعة للقيادي، “أبو وليد العزي” التابع لفرقة السلطان مراد، اقتحمت المشفى وأغلقت الطرقات المؤدية لها حيث زعم احد المسلحين قرابته بالطفلة ، وعقب الحادثة طوق سكان عفرين المشفى مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لحماية “طفلة الزلازل”

واتهم المصدر المجموعة المهاجمة بمحاولة المتاجرة بالطفلة التي لاقت قصتها انتشارا واسعة على المستوى العالمي وعرض كبار مشاهير العالم تبنيها، وقالت المصادر انهم يحاولون تهريب الطفلة الى مناطق النظام السوري "ليتاجر النظام بها"

مدير مشفى #جيهان خالد عطية

ولقيت عائلة الطفلة الوليدة مصرعها ، اطلقت ادارة المشفى اسم اية عليها بعد استخراج العائلة التي قضت تحت الانقاض

وتعرفت على هوية والدها عبد الله المليحان ووالدتها عفراء مع أشقائها الأربعة، إضافة إلى عمتها بعد رفع انقاض منزلهم المكون من 4 طوابق.

وانتشر فيديو للحظة ولادة الطفلة وإخراجها من منطقة الركام، وقال ناشطون إن أمها “ولدتها وماتت ملتحقة بكامل أسرتها”.