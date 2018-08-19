مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى قبل التوجه لصعيد عرفات

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء يوم التروية، على أن يستمر توافدهم حتى ساعة متأخرة من اليوم الأحد قبل التوجه فجر الاثنين، التاسع من ذي الحجة، إلى صعيد جبل عرفات في الركن الأهم من فريضة الحج.

من جانبها أعلنت الداخلية السعودية أن عدد حجاج بيت الله الذين وصلوا إلى الديار المقدسة بلغ مليوني حاج، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء مناسك الحج.

أين يقع مشعر منى؟

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد سبعة كيلو مترات شمال شرق المسجد الحرام، وهو مشعر داخل حدود الحرم، وهو وادي تحيط به الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية.

ويقضي الحجاج في منى يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة حيث يستحب فيه المبيت في منى اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي يوم التروية يذهب الحجيج إلى منى حيث يصلي الناس الظهر والعصر والعشاء قصراً بدون جمع.

ويعود الحجاج إلى منى صبيحة اليوم العاشر من ذي الحجة بعد وقوفهم على صعيد عرفات يوم التاسع من شهر ذي الحجة ومن ثم المبيت في مزدلفة.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة لرمي الجمرات الثلاث مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

استكمال التجهيزات

السلطات السعودية أكدت استكمال كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم للفريضة.

ووفقاً لأرقام رسمية صادرة من الهيئة العامة للإحصاء، فقد تم تأمين ربع مليون شخص، يمثلون أكثر من 45 جهة حكومية تشارك في تقديم أكثر من 195 خدمة رئيسية لتسهيل أداء المناسك بالنسبة لضيوف الرحمن.