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مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى قبل التوجه لصعيد عرفات

مليونا حاج يتوافدون على مشعر منى قبل التوجه لصعيد عرفات
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