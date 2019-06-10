مليونا سوري سيفرون الى تركيا هربا من معركة ادلب

توقعت الامم المتحدة ان يفر نحو مليونا سوري الى تركيا هربا من المعركة المحتملة في مدينة ادلب المعقل الاخير للمعارضة المسلح في سورية في الوقت الذي يواصل الجيش السوري المدعوم من روسيا هجوما اجبر الالاف على الفرار من منازلهم

وحذرت الامم المتحدة من حدوث ازمة انسانية بسبب انخفاض المساعدات المقدمة لها لهذا الشان

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس "نخشى إذا استمر ذلك وارتفع عدد (النازحين) واحتدم الصراع أن نرى مئات الآلاف.. مليون شخص أو مليونين يتدفقون على الحدود مع تركيا".

وقال مومسيس إن الأمم المتحدة طلبت 3.3 مليار دولار لتمويل المساعدات في سوريا هذا العام وإنه رغم التعهدات السخية فإنها لم تتلق سوى 500 مليون دولار فقط حتى الآن مما يقوض جهود الإغاثة.