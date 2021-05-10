مليون يورو من فرنسا دعما لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الإثنين، إن الحكومة الفرنسية ساهمت بمليون يورو (1.2 مليون دولار) لدعم أنشطة الصندوق الائتماني للمهام في سوريا التابع للمنظمة.

وأضافت أن المساهمة التطوعية تمت في السابع من مايو/ أيار بين الممثل الدائم للجمهورية الفرنسية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لوي فاسي والمدير العام للمنظمة فرناندو أرياس بمقر المنظمة في لاهاي.

وفي الشهر الماضي جردت الدول الأعضاء في المنظمة سوريا من حقوق التصويت بعد أن خلصوا إلى أن قواتها استخدمت بشكل متكرر غازات سامة خلال الحرب الأهلية.