ممثلو "العسكري السوداني" و"المعارضة" يوقعون الإعلان الدستوري

وقع ممثلون عن المجلس العسكري السوداني وائتلاف المعارضة الرئيسي بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري، الأحد، مما يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

وكانت مصادر مطلعة قد قالت، الأحد، إن المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير سيوقعان بشكل نهائي على إعلان دستوري يوم 17 أغسطس/آب.

وذكرت المصادر المطلعة على المفاوضات بين الجانبين أنه سيتم في 18 أغسطس/آب الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة، الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات وتؤدي إلى انتخابات.

وسيتم تعيين رئيس الوزراء يوم 20 أغسطس/آب، وستعقد الحكومة أول اجتماع لها في 28 أغسطس/آب، كما سينعقد أول اجتماع مشترك بين مجلس الوزراء ومجلس السيادة في أول سبتمبر/أيلول.