ممنوع اقتراب الاسرائيليين من بايدن الا بفحص كورونا

طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من المسؤولين الإسرائيلين، إجراء فحص للكشف عن فيروس كورونا لكل شخص سيكون على مسافة قريبة من بادين.

طلب اميركي غير اعتيادي

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجانب الأمريكي توجه بطلب غير اعتيادي، دعا فيه إلى ضرورة أن يجري أي مسؤول يلتقي بايدين أو يكون على مسافة أقل من 3 أمتار من الرئيس الأمريكي، فحصا للكشف عن فيروس كورونا.

وسيصل بايدن إلى إسرائيل يوم 13 يوليو، في جولة إلى الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام، سيزور خلالها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمملكة العربية السعودية.

اعادة تفشي الفايروس في اسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأحد الماضي إصابة أكثر من 5 آلاف إسرائيلي بفيروس كورونا في مؤشر لاستمرار الارتفاع في الفحوصات الموجبة رغم انخفاض تناقل العدوى.

ووفقا للبيانات التي أوردتها وزارة الصحة، فإن معامل تناقل العدوى تراجع إلى 0.99، فيما ارتفعت مجددا نتائج فحوصات اكتشاف كورونا إلى أكثر من 40%، وذلك في الوقت الذي تواصل الإصابات الخطيرة بالارتفاع.

ويرقد في مستشفيات اسرائيل 1276 مصابا بينهم 473 بحالة خطيرة، و67 مصابا في حالة خطيرة جدا، بينما تم ربط 63 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما وصفت حالة 694 مصابا بالطفيفة.

رصد متحور جديد

وفي مارس الماضي أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصد إصابتين بمتحور جديد غير معروف لفيروس كورونا، تجمع أعراضه غير الخطرة بين المتحورين بي1 (B1) وبي2 (B2).

وحسب بيان وزارة الصحة، فإن "المتحور غير معروف للعالم بعد، واكتُشفت الحالتان أثناء فحوص أجريت في مطار بن غوريون عند دخول إسرائيل".

وأضاف أنه ظهرت على المصابين أعراض خفيفة من الحمى والصداع وآلام في العضلات، ولم يحتاجا إلى أي رعاية طبية خاصة.