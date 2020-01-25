منافس نتانياهو يعلن قبوله دعوة ترامب لمناقشة "صفقة القرن"

أعلن بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو السبت إنه قبل دعوة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين لبحث خطة للسلام في الشرق الأوسط.

وأتى إعلان غانتس غداة تقديرات لوسائل إعلام إسرائيلي أفادت أن رئيس تحالف "كاحول لافان"، سيرفض الدعوة وسيقاطع المشاورات في البيض الأبيض بشأن خطة السلام في الشرق الأوسط.

وعزت ذلك إلى ترجيحات بأن ترامب أراد من هذه المشاورات تقديم الدعم لنتنياهو عشية انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وذكر غانتس في تصريحات له خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده مساء اليوم السبت في تل أبيب، أنه سيسافر إلى واشنطن وسيلتقي الرئيس الأميركي يوم الإثنين، أي قبل الموعد المحدد بشأن مشاورات "صفقة القرن" المشتركة للإسرائيليين مع ترامب وطاقمه يوم الثلاثاء المقبل.

ولفت غانتس إلى أنه سيشارك إلى جانب ترامب في المشاورات بشأن "صفقة القرن"، وسيعود إلى البلاد مباشرة للمشاركة في مداولات الهيئة العامة للكنيست بشأن حصانة نتنياهو الذي يواجه لوائح اتهام بملفات فساد.

وأشاد غانتس في كلمته في خطة الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط والهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وأوضح أنها جوهرية بمثابة حجر أساس، مؤكدا على ضرورة إجراء تسوية سياسية مع الفلسطينيين.

غانتس: صفقة القرن حجر الأساس لأي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين

وقال غانتس في خطابه إن "الولايات المتحدة هي الصديق الحقيقي لدولة إسرائيل ومواطنيها. تحالفنا القديم قائم على نفس القيم والمصالح المشتركة. الرئيس ترامب صديق حقيقي لإسرائيل، ولمواطني إسرائيل ويهود الولايات المتحدة".

وأضاف: "في الأشهر الماضية، عقدت سلسلة من الاجتماعات والمحادثات بشأن صفقة القرن مع طاقم الرئيس ترامب، وكبار مسؤولي البيت الأبيض وصديقي السفير دافيد فريدمان. أنا أقدر وأثمن استعدادهم غير العادي للوقوف إلى جانب إسرائيل ومراعاة مصالحها الأمنية طويلة الأمد".

وتحدث عن موقفه من خطة الرئيس الأميركي، قائلا " صفقة القرن التي حضرها الرئيس ترامب ستسجل على أنها علامة فارقة تحدد كيف يمكن للأطراف المختلفة في حل الصراع في الشرق الأوسط وتحويلها إلى اتفاق إقليمي وتاريخي".

وأضاف غانتس "الخطة التي تبادلها ترامب مع نتنياهو أيضا الخطوط العريضة له كانت شريك نتنياهو، ستواصل في إحداث نقاشات وانقسامات داخلية كبيرة ومؤلمة بيننا، لكنني أتعهد بتقليل الخلاف إلى الحد الأدنى".

كما تعهد غانتس بأنه سيعمل على جعل الخطوط العريضة "أساسا للتقدم نحو تسوية متفق عليها مع الفلسطينيين ودول المنطقة، مع مواصلة الشراكة الإستراتيجية مع الأردن ومصر ودول أخرى في المنطقة".

وتطرق غانتس إلى إمكانية تأثير الإعلان عن "صفقة القرن" على المشهد السياسي والانتخابي في إسرائيل والوضعية القانونية لنتنياهو، بالقول " من أجل الدفع بصفقة القرن، يجب علينا أن نتعاون، تحت مظلة رئيس حكومة لديه شرعية ليتمكن من تنفيذها".

لكن يضيف غانتس "عندما يتعلق الأمر برئيس حكومة يواجه ثلاث تهم بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، فهناك مخاوف من أن القرارات التي سيتخذها ستستند إلى المصلحة الشخصية لبقائه السياسي، وبالتالي لا يمكنه أن يقود إسرائيل، لا للحرب، ولا حتى للتسوية السياسية إذا توفرت الظروف".

