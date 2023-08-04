مناورات ايرانية حول الجزر الاماراتية المحتلة لحمايتها

بدأت قوات كبيرة من بحرية الحرس الثوري الايراني عمليات عسكرية واستعراض قوة امام الجزر التي تحتلها من ايران مستعرضة اسلحتها وسفنها

وقالت مصادر ايرانية ان قوات الحرس الثوري الإيراني البحرية بدات مناوراتها بمشاركة

الوحدات القتالية التشغيلية، والسفن، والصاروخية

الطائرات بدون طيار، والجوية البحرية

وحدات الحرب الإلكترونية

وحدات التدخل السريع

ألوية الإمام الحسين من محافظة هرمزغان

قوات البسيج البحري بدعم جوي من القوات الجوفضائية للحرسالثوري

تجربة صاروخي "غدير" و"فتح خلال المناورات البحرية للحرس الجارية في جزيرة أبو موسى

سفن "حججي" الخاصة والمزودة بصواريخ مداها 600 كيلومتر في الخليج "لحماية السلامة الإقليمية للجزر الإيرانية"

ايران تجري مناورات عسكرية في جزر الإمارات المحتلة ابوموسى طنب الكبرى طنب الصغرى. لماذا تتعمد ايران استفزاز الإمارات ودول الجوار الجغرافي التي قررت الانفتاح على طهران مؤخرا. هذا تصعيد ايراني يهدد أمن واستقرار الخليج والعالم ويجب عرضه فورا في مجلس الامن https://t.co/sBCAD7aGsO — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) August 2, 2023

وادعى القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، خلال افتتاح مناورات بحرية الحرس الثوري ان ايران تسعى من أجل السلامة والسلام فيما قال قائد قوات الحرس الثوري الإيراني البحرية العميد علي رضا تنغسيري: جزر #الخليج هي شرف الشعب الإيراني ونحن ملزمون بالدفاع عن شرفنا