مناورات بحرية روسية قرب حاملة طائرات بريطانية في "المتوسط"

تستعد القوات البحرية الروسية لإجراء تدريبات في مياه البحر الأبيض المتوسط على مقربة من حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيت"، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم السبت.

وأورت إذاعة "صدى موسكو" الروسية أن التدريبات الروسية، التي تشارك فيها خمس سفن، وغواصتان، وطائرات محملة بصواريخ فرط صوتية، وقاذفات استراتيجية، ستجري على مسافة 30 كم فقط من سفينة "كوين إليزابيث"، مع إغلاق منطقة من البحر المتوسط جنوبي جزيرة قبرص.

وأشارت الإذاعة إلى أن التدريبات تجري على خلفية تدهور العلاقات بين موسكو ولندن إثر الحادث الأخير في البحر الأسود، حيث قامت مدمرة "ديفيندر" البريطانية بخرق الحدود البحرية الروسية قرب شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية روسية في مسار المدمرة، وفقا لوزارة الدفاع الروسية. من جانبها نفت لندن إطلاق الطرف الروسي أي طلقات تحذيرية، فيما حذر رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة الملكية البريطانية من خطر نشوب حرب حقيقية في حال عدم تفكر قادة الدولتين في تبعات محتملة لمثل هذه الحوادث "قبل فوات الأوان".

فيما حذر السفير الروسي في لندن، أندريه كيلين، بريطانيا من تكرار الاستفزازات على غرار انتهاك مدمرة "ديفيندر" البريطانية للمياه الروسية، مشيرا إلى أن رد فعل موسكو قد يكون شديدا.

وتصر موسكو على صحة روايتها للحادث، معتبرة أن لندن تحاول نفي الحقائق إرضاء لأوكرانيا (التي تعتبر القرم جزءا من أراضيها وبالتالي تنفي إمكانية أن يكون اقتراب السفينة البريطانية من سواحل القرم خرقا للمياه الروسية).