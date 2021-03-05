أعلنت الرياض عن وصول طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الملكية، إلى قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات، للمشاركة في "علم الصحراء 2021" وهي مناورات جوية سعودية اماراتية ستنفذ خلال الشهر الجاري.

وحسب وزارة الدفاع السعودية، تشارك المملكة بمقاتلات من طراز "إف - 15 إس أي" بكامل أطقمها الجوية والفنية المساندة.

وبينت الوزارة أن "المناورات تأتي بهدف صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، وتطوير الجاهزية القتالية للقوات الجوية المشاركة، ‏إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تنفيذ وتخطيط العمليات الجوية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".