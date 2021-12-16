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مناورات حربية بين الجزائر وإسبانيا

منشور 16 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:40
مناورات حربية بين الجزائر وإسبانيا لتأمين الملاحة في البحر الأبيض

أجرت القوات البحرية الحربية الجزائرية ونظيرتها الإسبانية، مناورات عسكرية بين البلدين تهم تأمين الملاحة في غرب البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت وزارة الدفاع الجزائرية إلى  مناورات "باسيكس" التي امتدت 3 أيام،

واكتفت وزارة الدفاع الجزائرية بالحديث عن السفن الحربية التي تشارك في هذه المناورات مثل "رايس حسان بريبيار" الجزائرية المحملة بالصواريخ، والسفينة الحربية الإسبانية "أوداز بي 45"، التي تحمل طائرات مروحية، علاوة على سفن وغواصات لم يتم تحديدها.

وتعتبر هذه المناورات من الحالات القليلة التي تشارك فيها الجزائر مع دول غربية ومن الحلف الأطلسي في البحر الأبيض المتوسط.

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