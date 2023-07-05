مناورات روسية سورية قبالة القوات الاميركية والتركية

تبدا ‏اعتباراً من اليوم الاربعاء ولمدة 6 أيام مناورات عسكرية مشتركة بين القوات السورية والروسية شمال شرق حلب في خطوة لها معنى سياسي حيث تتم العمليات العسكرية على بعد كيلومترات من تواجد القوات الاميركية والتركية المتمركزة في الشمال والشمال الشرقي السوري الى جانب قوات سوريةالديمقراطية (قسد) التي تقيم ادارة ذاتية في عدة مناطق.

ووفق المعلومات يشارك في المناورات سلاح الجو وقوات الدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية وعدد من الأفواج والفرق أبرزها الفرقة 25 و‏ستكون مقاتلات "Mig-29" والحوامات "Mi17" التابعة للنظام السوري نشطة خلال التدريبات الجوية .

واعلن الأدميرال أوليج جورينوف رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا إن تدريبات عسكرية مشتركة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي الروسية والسورية تاتي في إطار التدريب التطرق إلى مسائل العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي وقوات الحرب الإلكترونية ردا على الضربات الجوية