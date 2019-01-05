منتخب قطر يغادر إلى الإمارات للمشاركة في "أمم آسيا"

أعلنت الدوحة، الجمعة، أن بعثة المنتخب القطري لكرة القدم ستغادر السبت إلى مدينة العين الإماراتية للمشاركة في بطولة أمم آسيا 2019، التي ستنطلق منافساتها غدا وتستمر حتى الأول من فبراير/شباط المقبل.

جاء ذلك في نبأ بثته وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وسيبدأ المنتخب القطري مشواره في البطولة بلقاء منتخب لبنان في التاسع من يناير/كانون ثان الجاري في أولى مبارياته بالبطولة القارية، ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم أيضا السعودية وكوريا الشمالية.

في سياق متصل، قال مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة اليمنية، إن مسؤولي الرياضة في الإمارات، لم يوجهوا دعوة لوزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، لحضور نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي تنطلق السبت.

ويشارك المنتخب الوطني اليمني في نهائيات آسيا 2019، لأول مرة منذ تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990، في مجموعة تضم إلى جانبه منتخبات إيران والعراق وفيتنام، ويخوض أول مبارياته الإثنين المقبل، أمام المنتخب الإيراني.