منحة مالية المانية لدعم الانتخابات الليبية

أعلنت ألمانيا تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لصالح مشروع الانتخابات المحلية.

وقال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، في تغريدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، “تشرفنا بالتوقيع على 3 مليون دولار، لمشروع الانتخابات البلدية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا”.

وأضاف «أوفيتشا»؛ “أعجب بتجربة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في تنظيم الانتخابات المحلية وحشد مشاركة الناخبين في البيئات الصعبة”.



ومن جانبها عقبت السفار الألمانية عبر حسابها على تويتر، قائلة:

«رفعت ألمانيا من دعمها للحكم الديمقراطي في ليبيا، من خلال مساهمة جديدة بقيمة ثلاثة ملايين دولار لمشروع الانتخابات المحلية».



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ولفتت إلى أن السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، وقع الاتفاقية مع رئيس مجلس إدارة اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالإنابة صادق الحراري.

التكتلات السياسية تدعو البرلمان لاعتماد القاعدة الدستورية للانتخابات

وقد ثمّنت التكتلات والأحزاب السياسية في ليبيا، بالدور الذي لعبه مجلس الأمن الدولي بإصدار قراره القاضي بالتأكيد على ضرورة تنفيذ استحقاقات الانتخابية الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد.

وأكد بيان التكتلات السياسية، والتي تشمل التكتل المدني الديمقراطي وتحالف القوى الوطنية وتكتل إحياء ليبيا وتيار شباب الوسط والحراك الوطني الليبي، على عدم المساس بالمفوضية الوطنية للانتخابات والإبقاء على إدارتها لتتمكن من وضع وتنفيذ كل الإجراءات والاستحقاقات اللازمة لإجراء الانتخابات.

ودعا بيان التكتلات والأحزاب السياسية، مجلس النواب لاعتماد القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في موعدها المحدد، وأن التأخر في اعتماد إصدار ذلك وصف تكون له تداعيات خطيرة.

كما أثنى البيان المشترك، على الجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والفريق الأممي التابع له، لضمان عقد هذه الاستحقاقات.

وحذّر بيان التكتلات والأحزاب السياسية، من محاولة تعطيل أو عرقلة إنفاذ استحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.