منحى خطير في الشرق الاوسط: الجائحات ستحصد المزيد من الأرواح

أفاد تقرير أعده خبراء في التنوع البيولوجي لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، بأن الجائحات ستتضاعف وستقتل المزيد من الناس بسبب "الخزان الهائل للفيروسات غير المعروفة في عالم الحيوان".

وأوضح التقرير أنه "من دون إستراتيجيات وقاية، ستظهر الجائحات بشكل أكبر وستنتشر بصورة أسهل، كما ستقتل المزيد من الناس وستكون لها آثار مدمرة وغير مسبوقة على الاقتصاد العالمي".

يذكر أن هذا التقرير أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES).

وتشير آخر الإحصائيات إلى أن فيروس كورونا أصاب نحو 45 مليون شخص، توفي منهم أكثر من مليون و180 ألفا.

الشرق الاوسط

قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط، رنا الحجة، إن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وصلت لمنحنى خطير، لافتة إلى أن أعدادها بلغت 3 ملايين إصابة و75 ألف وفاة.

ورجحت الحجة أن تزيد هذه الأعداد خلال موسم الشتاء القادم.

ويعقد المكتب الإقليمي (الشرق الأوسط) لمنظمة الصحة العالمية مؤتمرا صحفيا عن طريق الفيديو، لمناقشة الوضع الإقليمي لجائحة كورونا، والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التي ينبغي التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء.

ويشارك في المؤتمر رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وعبدالناصر أبوبكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.